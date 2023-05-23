Боль, отравление и заморозка лица: косметолог ответила на стереотипы об «уколах красоты»

Косметолог Екатерина Жукова рассказала, верны ли те или иные стереотипы о косметологических инъекциях. Об этом сообщается на сайте WomanHit.ru.

Косметологические инъекции – популярная процедура, которая используется для улучшения состояния кожи. «Уколы красоты» окружены множеством мифов, в этом материале разберем самые популярные.

Первый миф – косметические инъекции болезненны.

Любые уколы человек подсознательно воспринимает как что-то болезненное. Но большинство, кто делал косметологические инъекции, признаются, что во время процедуры чувствовали только легкое пощипывание.

«Иголки, используемые в косметологии, намного тоньше и меньше обычных», – подчеркивает Жукова.

Но она добавляет, что у всех разный болевой порог и чувствительность кожи на лице. Врач-косметолог при необходимости может обезболить обрабатываемые участки местным анестетиком.

Второй миф – косметические инъекции токсичны.

В косметологии применяется ботокс. Он изготовлен на основе очищенного ботулинического токсина типа А, принадлежащего к группе органических ядов. Данное вещество используют в медицине уже более 20 лет. С помощью него лечат не только морщины, но и серьезные заболевания.

По словам специалиста, все дело в дозировке. Хорошие инъекции против морщин производят из очищенного белка, который временно расслабляет лицевые мышцы, мгновенно разглаживая морщины и уменьшая их выраженность.

«За всю многолетнюю практику применения препаратов ботокса, ни одного случая отравления им зарегистрировано не было», – подчеркивает Жукова.

Третий миф – инъекции против морщин «замораживают» лицо.

Многие пациенты боятся утратить мимику лица. Результат процедуры во многом зависит от навыков врача-косметолога.

Жукова отмечает, что цель инъекций против морщин состоит не в том, чтобы разгладить все морщины на лице, а в том, чтобы предотвратить образование глубоких мимических морщин.

«То же справедливо и в отношении филлеров, целью которых является максимально естественное омоложение кожи», – сказала косметолог.

Подчеркивается, что результаты всех инъекций обратимы с течением времени.

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