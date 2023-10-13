Блогерша побывала в кишащем клопами Париже и посоветовала оставлять багаж на карантине после возвращения домой

Блогерша из Чикаго Алексис Нидо-Руссо съездила в Париж, который кишит клопами, и назвала все способы, как не привезти насекомых домой. В первую очередь она посоветовала оставлять чемодан на карантине.

Для этого подойдут гараж или другое место за пределами дома. Также рекомендуется постирать вещи в максимально горячей температуре. Еще один способ избавиться от клопов – заморозка вещей в холодильнике на неделю.

На советы блогерши обратило внимание издание Daily Mail.

Вместе с тем Нидо-Руссо советует перед поездкой убедиться, что в выбранном отеле нет клопов. По приезду в гостиницу надо проверить кровать, простынь и осмотреть каркас мебели для сна. Если там будут выявлены яйца клопов или темные полоски, следует требовать переселения в другой номер. Чемодан лучше сразу оставить на багажной полке и не открывать весь отдых. Тем более не следует класть его на кровать, предупредила блогер.

Ранее о нашествии клопов на Париж высказался стилист Сергей Зверев. Он заявил, что вспышка в столице Франции отбила у него желание туда приезжать.