«Сейчас вспышка»: Зверев описал обстановку в Париже и расхотел туда приезжать

Стилист Сергей Зверев прокомментировал нашествие клопов на Париж. Он заявил, что, увидев все это, расхотел приезжать в столицу Франции снова.

В беседе с RTVI Зверев вспомнил, что сначала город заполонили крысы. Дальше появились клопы.

«Сейчас вспышка клопов», - описал обстановку в городе стилист и добавил, что от увиденного у него «охота пропала ездить в Париж».

Стилист считает, что власти могли бы бороться с проблемой. Он выразил надежду, что о ситуации в Париже заговорят звезды и селебрити, которые посетили город во время Недели моды. Мероприятие проходило с 25 октября по 3 ноября.

Зверев опасается, что если не бороться, то во Франции наступит «очень большая беда». Стилист признается: он давно разочарован Парижем.

Ранее 60-летний Зверев признался, что стал терять зрение. Он не смог прочитать текст на листе бумаги во время презентации своего клипа. Артист вынужден носить очки.