Без этого нельзя добиться красивого лица: Эмма Малинина раскрыла связанный с ногами секрет

Жена певца Александра Малинина, гинеколог Эмма Малинина заявила, что невозможно добиться красивого лица без ухода за ногами. Она объяснила свою точку зрения.

«Красивое лицо для меня в первую очередь лицо без отеков», - написала Малинина в соцсетях. По ее словам, самым уязвимым местом для отека являются лодыжки.

Отечности ног способствуют каблуки, сидячая работа, долгие часы на ногах. Специалист указала, что многие женщины не придают значения припухлости и усталости в ногах – ложатся спать после работы в надежде, что пройдет само.

Эмма Малинина предложила упражнение для ног с целью профилактики отечности на лице.

Оно выполняется лежа на полу. Ноги поднимаются вверх под 90 градусов, руки распахнуты самолетиком. Спина при этом должна быть расслаблена.

Ноги необходимо разводить и сводить. Отдыхать можно с ногами вверх в спокойном положении.

Упражнение выполняется 5-10 минут. После него приходит чувство отдыха.

«Это упражнение – отличный способ улучшить лимфодренаж…. Я лично без него не ложусь», - призналась Малинина.

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