«Березка» и «у стены»: самые сексуальные позы назвали опасными для женщины

Существуют секс-позы, которые, несмотря на наибольшее удовольствие, могут быть опасны для женщины. К ним относятся три позиции.

Во-первых, речь идет о «позе у стены». В таком случае мужчина держит партнершу на руках. Однако даже самый физически крепкий избранник может вас ненамеренно уронить. Тогда женщине обеспечены ушибы и, возможно, сотрясение мозга.

Второй любимой позой многих пар является Doggy style. Именно в ней большинство женщин получают травмы, так как в этот момент мужчина достигает органом шейки матки. Партнерша может испытывать боль и получить разрыв стенки влагалища.

Третья травматичная поза – «березка», пишет WomanHit.ru. Она не относится к числу самых популярных, но лучше знать, в чем ее опасность. В данном случае женщина испытывает большую нагрузку на позвоночник. Иногда возможна потеря сознания.

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