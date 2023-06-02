Аномальные сперматозоиды: ребенок от пьющего мужчины может родиться с пороками

Зачатый от пьющего мужчины ребенок может родиться с пороками развития. Об этом предупредил хирург Александр Умнов.

Он объяснил, что употребление вина способствует увеличению общего объема аномальных сперматозоидов. В норме их количество составляет ¼ общего объема. Однако при употреблении спиртного это число увеличивается минимум вдвое.

Если женская яйцеклетка будет оплодотворена аномальным сперматозоидом, то ребенок может появиться на свет нездоровым. По этой причине зачатие и алкоголь несовместимы.

Также у пьющих мужчин снижается выработка сперматозоидов, уменьшается их количество, ухудшается состояние мужских семенников. Из-за вина повышается синтез гонадотропных гормонов, что в свою очередь подавляет синтез тестостерона, сообщает News.ru.

Ранее мы писали, как сказывается на здоровье ребенка рождение от возрастного отца. Отмечалось, что по мере взросления у таких детей растет риск развития онкологии.