Американские ученые составили топ-3 самых мерзких и раздражающих звуков

Существуют звуки, которые в равной степени ненавидит большое количество людей. Исследователям из США стало интересно выяснить, что именно раздражает большую половину человечества.

В опросе приняли участие более тысячи добровольцев. Они рассказали о самым мерзком для них звуке, и ученые на основе этих данных составили топ-3. Оказалось, что людей всего мира объединяет ненависть к царапанию мелка по школьной доске (79%), жеванию с открытым ртом (76%) и громким разговорам (74%).

Также некоторые респонденты отметили, что раздражающими звуками является чихание и жевание с закрытым ртом. Однако эти позиции заняли самые последние строчки рейтинга.

В процессе исследования удалось установить и самые приятные слуху звуки для людей. Ими оказались шум ливня, пение и смех ребенка. И всего несколько человек сказали про расслабляющие свойства шелеста бумаги.

Всего в анти-рейтинг попали 19 звуков. Среди них, кроме уже названных, причмокивания жвачкой (68%), храп (67%), прихлебывание (64%), пуканье (64%), отрыжка (58%), скрежет зубами (55%), щелканье языком (54%), щелканье или постукивание ручкой (49%), постукивание ногтями (49%), тяжелое дыхание (48%), кашель (40%), шмыганье носом (40%), хруст костяшками пальцев (35%), прочистка горла (33%).

Ранее ученые предупредили, что более миллиарда людей могут в скором времени лишиться слуха, если не откажутся от прослушивания громкой музыки в наушниках.