Более миллиарда молодых людей могут лишиться слуха из-за наушников

Команда международных ученых провела новое исследование, в ходе которого удалось установить серьезную опасность использования наушников. Отмечается, что 1,35 млрд. молодых людей в возрасте от 12 до 34 лет рискуют потерять слух из-за прослушивания громкой музыки и посещения шумных мест.

Ранее ученые выяснили, что чаще всего пользователи звуковых устройств устанавливают громкость до 105 децибел, а средняя величина звука в развлекательных заведениях - от 104 до 112 децибел. Это намного превышает допустимую безопасную норму в 80 децибел для взрослых и 75 для детей.

В новой научной работе было установлено, насколько распространены небезопасные способы прослушивания музыки среди молодежи. Специалисты провели метаанализ 33 исследований из России, Великобритании, Франции, Испании и других стран. В анализе приняли участие более 19 тысяч человек в возрасте от 12 до 34 лет.

Результаты привели ученых к шокирующим данным. Оказалось, что 24 процента населения планеты небезопасно слушают музыку в наушниках и 48 процентов посещают шумные места. Основываясь на этих данных, исследователи пришли к выводу, что к потере слуха склонны 1,35 миллиарда людей во всем мире.

Ученые считают проблему довольно глобальной, поэтому призывают правительства стран взяться за ее решение. Одним из возможных способов они называют поощрение безопасного прослушивания музыки.

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