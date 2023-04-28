Аллергия на секс: 6 признаков, которые приведут к неприятным последствиям

Россиянам назвали шесть признаков аллергической реакции на секс. Об этом сообщается на сайте Новый очаг.

Гиперчувствительность к сперме партнера – редкое явление, но необходимо знать ее симптомы, чтобы не упустить развитие заболевания. Отмечается, что в некоторых случаях развитие аллергической реакции может привести к дополнительным осложнениям, которые могут быть опасны для здоровья и для жизни.

Один из признаков – это жжение.

«Жжение, покраснение, отек и даже волдыри на слизистой – все эти симптомы могут появиться в первые минуты после полового акта», – подчеркивается в сообщении.

Аллергия на спермы – это не единственная причина появления неприятных симптомов. Причиной могут послужить аллергия на латекс, реакция на ароматизаторы и отдушку гигиенических средств, а также инфекции, передающиеся половым путем.

Зуд – еще один признак.

«Чаще всего зуд во влагалище – это симптом дрожжевой инфекции, с которой раз в жизни сталкиваются как минимум 75% женщин. Но если зуд не сопровождается характерными выделениями, скорее всего, это проявление аллергии», – говорится в сообщении.

Следующий признак – уникальность симптомов.

Если у вас не было при половом акте с другими партнерами ни одного из перечисленных выше симптомов, то, возможно, у вас индивидуальная реакция организма на семя именно этого мужчины.

«Аллергию вызывают специфические белки в сперме, на которые и реагируют наши антитела – и эти белки строго индивидуальны у каждого мужчины», – отмечается в сообщении.

Четвертый признак – симптомы появляются только при незащищенном сексе.

Если вы используете презерватив во время полового акта и вышеперечисленных симптомов у вас нет, а появляются они только при незащищенном сексе – это может говорить о наличии аллергии.

Пятый признак – крапивница.

«В некоторых случаях при аллергии на сперму симптомы не локализуются в месте контакта с аллергеном, а могут распространяться на другие части тела», – подчеркивается в сообщении.

Последний признак – трудности с дыханием.

Этот симптом часто встречается при оральном сексе. Отмечается, что реакция на сперму почти никогда не бывает смертельной. Но при появлении подобных симптомов нужно обращаться к врачу.

Ранее мы писали о том, что ученые связали увеличение случаев рака горла с оральным сексом и посоветовали вакцинироваться.