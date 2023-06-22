Гастроэнтеролог Вялов назвал 5 секретов успеха при похудении и напомнил о рисках голодания

Существуют сотни диет, и большинство из них приносят только вред организму, поскольку направлены на быстрое снижение веса. Есть немало диет, которые предписывают ограничение калорий до 500 ккал в сутки или даже меньше. А некоторые люди вообще голодают, что приводит к повреждению органов пищеварительного тракта. Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал сайту «Страсти» 5 причин, почему не стоит изнурять себя голоданием.

Кратковременные диеты дают кратковременные результаты. Вес быстро возвращается к исходному после отмены диеты.

Выраженный дискомфорт. Слабость, голод, боли в животе, трудности со стулом и другие проблемы несбалансированных диет превратят процесс похудения в пытку. Поэтому мотивация к дальнейшему соблюдению подобных диет будет низкой, что не способствует закреплению достигнутого результата.

Слишком быстрое похудение. При снижении веса более чем на 2 кг в месяц резко повышается риск желчнокаменной болезни, так как в желчи становится слишком много холестерина. «Если уж и отважиться на такое быстрое похудение, то нужно принимать препараты из группы урсосана для нормализации состава желчи», - советует Вялов.

Дефицит отдельных нутриентов. Большинство жестких диет предлагают питаться одним кефиром и кашей. Подобные «правила» ограничивают поступление в организм тех или иных витаминов, микроэлементов, аминокислот, жирных кислот, поэтому могут ухудшить самочувствие, повысить риск болезней, нарушить иммунитет, функцию внутренних органов, вызывать симптомы витаминодефицита.