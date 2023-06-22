ЭКСКЛЮЗИВЫ
21:00, 22 июня 2023
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Гастроэнтеролог Вялов назвал 5 секретов успеха при похудении и напомнил о рисках голодания

Гастроэнтеролог Вялов назвал 5 секретов успеха при похудении и напомнил о рисках голодания

Фото: Freepik

Существуют сотни диет, и большинство из них приносят только вред организму, поскольку направлены на быстрое снижение веса. Есть немало диет, которые предписывают ограничение калорий до 500 ккал в сутки или даже меньше. А некоторые люди вообще голодают, что приводит к повреждению органов пищеварительного тракта. Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал сайту «Страсти» 5 причин, почему не стоит изнурять себя голоданием.

  1. Кратковременные диеты дают кратковременные результаты. Вес быстро возвращается к исходному после отмены диеты.

  2. Выраженный дискомфорт. Слабость, голод, боли в животе, трудности со стулом и другие проблемы несбалансированных диет превратят процесс похудения в пытку. Поэтому мотивация к дальнейшему соблюдению подобных диет будет низкой, что не способствует закреплению достигнутого результата.

  3. Слишком быстрое похудение. При снижении веса более чем на 2 кг в месяц резко повышается риск желчнокаменной болезни, так как в желчи становится слишком много холестерина. «Если уж и отважиться на такое быстрое похудение, то нужно принимать препараты из группы урсосана для нормализации состава желчи», - советует Вялов.

  4. Дефицит отдельных нутриентов. Большинство жестких диет предлагают питаться одним кефиром и кашей. Подобные «правила» ограничивают поступление в организм тех или иных витаминов, микроэлементов, аминокислот, жирных кислот, поэтому могут ухудшить самочувствие, повысить риск болезней, нарушить иммунитет, функцию внутренних органов, вызывать симптомы витаминодефицита.

  5. Нарушение метаболизма. Когда человек перестает есть – метаболизм ускоряется. В первые 2-3 дня приходит бодрость, так как организм ищет себе пропитание. Но если рацион за это время не приходит к норме, организм включает режим экономии энергии.

Вы становитесь вялым, чтобы потратить меньше калорий, исчезает жизненный тонус, зато повышается эффективность пищеварения: теперь вы больше калорий извлекаете из каждого съеденного кусочка. Эти изменения остаются еще некоторое время и после выхода из диеты, и они бьют по вашей фигуре рикошетом.

Сергей Вялов

Гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н., автор книг «Гастро-книга: пищеварение вдоль и поперек», «О чем молчит печень» и др.

Все жесткие диеты плохо, а что тогда хорошо? Вот 5 рецептов успеха при похудении:

  1. Некуда спешить. Смириться с тем, что не удастся похудеть к лету. Потеря 1-2 кг за месяц это отличный результат, даже если человек носит на своем теле десятки лишних килограммов.

  2. Сбалансированный и разнообразный рацион. Кушать много разной еды. Уменьшить калорийность, но продолжать потреблять овощи, фрукты, мясо, рыбу, крупы, молочные продукты на регулярной основе.

  3. Менять качество, а не количество. Варка вместо жарки, курица вместо свинины, фрукты вместо пирожных и т.д. Растительной пищи должно быть в рационе больше, чем животной, поскольку менее калорийная. Но помните: в животной пище содержится много важных нутриентов, включая железо, витамин В12 и незаменимые аминокислоты, поэтому не исключайте ее полностью.

  4. Диета – это навсегда. Не кратковременное изменение рациона на неделю или на месяц, а постоянное достаточное, но не избыточное питание.

  5. Пить много воды. При увеличении доли растительной пищи в рационе лишняя вода поможет добиться чувства насыщения за счет «набухания» клетчатки в желудке, а также нормализовать стул, ведь клетчатка без жидкости вызывает запор.

«Еще раз для закрепления: кушать не мало, но правильно; не забывать заниматься спортом; никуда не спешить. И тогда есть все шансы улучшить фигуру не к лету, а навсегда», - заключил Сергей Вялов.

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