Гастроэнтеролог Вялов назвал 5 секретов успеха при похудении и напомнил о рисках голодания
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Существуют сотни диет, и большинство из них приносят только вред организму, поскольку направлены на быстрое снижение веса. Есть немало диет, которые предписывают ограничение калорий до 500 ккал в сутки или даже меньше. А некоторые люди вообще голодают, что приводит к повреждению органов пищеварительного тракта. Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал сайту «Страсти» 5 причин, почему не стоит изнурять себя голоданием.
Кратковременные диеты дают кратковременные результаты. Вес быстро возвращается к исходному после отмены диеты.
Выраженный дискомфорт. Слабость, голод, боли в животе, трудности со стулом и другие проблемы несбалансированных диет превратят процесс похудения в пытку. Поэтому мотивация к дальнейшему соблюдению подобных диет будет низкой, что не способствует закреплению достигнутого результата.
Слишком быстрое похудение. При снижении веса более чем на 2 кг в месяц резко повышается риск желчнокаменной болезни, так как в желчи становится слишком много холестерина. «Если уж и отважиться на такое быстрое похудение, то нужно принимать препараты из группы урсосана для нормализации состава желчи», - советует Вялов.
Дефицит отдельных нутриентов. Большинство жестких диет предлагают питаться одним кефиром и кашей. Подобные «правила» ограничивают поступление в организм тех или иных витаминов, микроэлементов, аминокислот, жирных кислот, поэтому могут ухудшить самочувствие, повысить риск болезней, нарушить иммунитет, функцию внутренних органов, вызывать симптомы витаминодефицита.
Нарушение метаболизма. Когда человек перестает есть – метаболизм ускоряется. В первые 2-3 дня приходит бодрость, так как организм ищет себе пропитание. Но если рацион за это время не приходит к норме, организм включает режим экономии энергии.
Вы становитесь вялым, чтобы потратить меньше калорий, исчезает жизненный тонус, зато повышается эффективность пищеварения: теперь вы больше калорий извлекаете из каждого съеденного кусочка. Эти изменения остаются еще некоторое время и после выхода из диеты, и они бьют по вашей фигуре рикошетом.
Сергей Вялов
Гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н., автор книг «Гастро-книга: пищеварение вдоль и поперек», «О чем молчит печень» и др.
Все жесткие диеты плохо, а что тогда хорошо? Вот 5 рецептов успеха при похудении:
Некуда спешить. Смириться с тем, что не удастся похудеть к лету. Потеря 1-2 кг за месяц это отличный результат, даже если человек носит на своем теле десятки лишних килограммов.
Сбалансированный и разнообразный рацион. Кушать много разной еды. Уменьшить калорийность, но продолжать потреблять овощи, фрукты, мясо, рыбу, крупы, молочные продукты на регулярной основе.
Менять качество, а не количество. Варка вместо жарки, курица вместо свинины, фрукты вместо пирожных и т.д. Растительной пищи должно быть в рационе больше, чем животной, поскольку менее калорийная. Но помните: в животной пище содержится много важных нутриентов, включая железо, витамин В12 и незаменимые аминокислоты, поэтому не исключайте ее полностью.
Диета – это навсегда. Не кратковременное изменение рациона на неделю или на месяц, а постоянное достаточное, но не избыточное питание.
Пить много воды. При увеличении доли растительной пищи в рационе лишняя вода поможет добиться чувства насыщения за счет «набухания» клетчатки в желудке, а также нормализовать стул, ведь клетчатка без жидкости вызывает запор.
«Еще раз для закрепления: кушать не мало, но правильно; не забывать заниматься спортом; никуда не спешить. И тогда есть все шансы улучшить фигуру не к лету, а навсегда», - заключил Сергей Вялов.
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