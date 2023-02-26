18:36, 26 февраля 2023
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Запрещено на завтрак: диетолог Круглова призвала отказаться от одного продукта
Диетолог Круглова предупредила россиян, чем грозит употребление цитрусовых на завтрак .
Фото: freepik
Специалист из Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова предупредила россиян о запретном на завтрак продукте. Речь идет о цитрусовых.
По словам врача, цитрусовые стимулируют выработку соляной кислоты. Это провоцирует изжогу, особенно если употреблять на голодный желудок.
Круглова добавила, что в список вредных натощак продуктов можно отнести крепкий кофе и сладкую газировку.
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