Запрещено на завтрак: диетолог Круглова призвала отказаться от одного продукта

Специалист из Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова предупредила россиян о запретном на завтрак продукте. Речь идет о цитрусовых.

По словам врача, цитрусовые стимулируют выработку соляной кислоты. Это провоцирует изжогу, особенно если употреблять на голодный желудок.

Круглова добавила, что в список вредных натощак продуктов можно отнести крепкий кофе и сладкую газировку.

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