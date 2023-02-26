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КУХНЯ
18:36, 26 февраля 2023
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Запрещено на завтрак: диетолог Круглова призвала отказаться от одного продукта

Диетолог Круглова предупредила россиян, чем грозит употребление цитрусовых на завтрак .

Фото: freepik

Фото: freepik

Специалист из Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова предупредила россиян о запретном на завтрак продукте. Речь идет о цитрусовых.

По словам врача, цитрусовые стимулируют выработку соляной кислоты. Это провоцирует изжогу, особенно если употреблять на голодный желудок.

Круглова добавила, что в список вредных натощак продуктов можно отнести крепкий кофе и сладкую газировку.

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