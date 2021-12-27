События января: ледовое шоу Татьяны Навки, «Крик» снова на экранах другие яркие мероприятия

Шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик»

2-5 января, ВТБ «Арена»

Евгений Плющенко покажет новое грандиозное представление на льду «Щелкунчик» со звездами фигурного катания. На лед с многократным олимпийским чемпионом выйдет и его сын Саша Плющенко и прославленная фигуристка Аделина Сотникова.

«Щелкунчик» подарит настоящую новогоднюю сказку для всей семьи и наполнит праздничные выходные магией и волшебством!