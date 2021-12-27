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События января: ледовое шоу Татьяны Навки, «Крик» снова на экранах другие яркие мероприятия

Об интересных и актуальных событиях месяца, на которые уже сейчас можно строить планы и начинать сборы, рассказывает Passion.ru.
События января: ледовое шоу Татьяны Навки, «Крик» снова на экранах другие яркие мероприятия

Ледовые шоу

Балет на льду «Лебединое озеро»

2-8 января, Дворец спорта «Мегаспорт»

Премьера балета на льду «Лебединое озеро» Татьяны Навки состоялась 25 декабря 2021 года. Первыми зрелищную постановку увидели сотни зрителей, среди которых было немало знаменитостей. И все новогодние каникулы шоу продолжит радовать жителей и гостей столицы.

Шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик»

2-5 января, ВТБ «Арена»

Евгений Плющенко покажет новое грандиозное представление на льду «Щелкунчик» со звездами фигурного катания. На лед с многократным олимпийским чемпионом выйдет и его сын Саша Плющенко и прославленная фигуристка Аделина Сотникова.

«Щелкунчик» подарит настоящую новогоднюю сказку для всей семьи и наполнит праздничные выходные магией и волшебством!

Евгений Плющенко с сыном Сашей

Евгений Плющенко с сыном Сашей

Фото: www.instagram.com/plushenkoofficial

Новогодний спектакль Ильи Авербуха «Снежная королева»

2-8 января ДС «Лужники»

Новогоднее волшебное шоу по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена на музыку Алексея Шора. Главные роли исполняют: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Евгения Медведева.

Кино

«Свингеры»

В кино с 6 января

Наталья Рудова в фильме «Свингеры»

Наталья Рудова в фильме «Свингеры»

Фото: Kinopoisk.ru

Бизнесмен Игорь жаждет новых эмоций, а его девушка-модель — замуж. Перед Новым годом всем хочется немного любви. В обычной семье жена Ирина хочет, чтобы муж смотрел вновь смотрел на нее глазами, полными страсти. И эти две парочки пересекаются в приложении по обмену партнерами.

Исход встречи не может предсказать никто, ведь в канун Нового года случаются настоящие чудеса.

«Самый лучший босс»

В кино с 6 января

Хавьер Бардем в фильме «Самый лучший босс»

Хавьер Бардем в фильме «Самый лучший босс»

Фото: Kinopoisk.ru

Владелец семейного бизнеса жаждет получить престижную награду за успехи в предпринимательском деле. Но для этого специальная комиссия должна решить — все ли идеально на его вотчине. И как назло, перед приездом проверяющих, проблемы начинают сыпаться одна за одной.

«King’s Man: Начало»

В кино с 13 января

«King`s Man: Начало»

«King`s Man: Начало»

Фото: Kinopoisk.ru

Организация супершпионов Kingsman спасает человечество, тщательно скрывая свое существование. Один из первых и самых талантливых ее оперативников молодой и дерзкий сын герцога Оксфордского Конрад. Как и его друзья, он мечтал служить на благо Англии, но попал в тайный мир шпионов и убийц.

«Крик»

В кино с 13 января

Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс

Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс

Фото: Kinopoisk.ru

Сидни Прескотт и Гейл Уэзерс снова в деле. В этот раз они вновь оказываются втянутыми в череду жестоких убийств.

Сюжет продолжения знаменитой франшизы ужастиков разворачивается вокруг новых главных персонажей... Героиня фильма приезжает в родной городишко, чтобы узнать, кто причастен к страшным преступлениям, совершенным монстром в маске.

Напомним, первая серия «Крика» вышла четверть века назад и имела огромный успех.

«Код 355»

В кино с 20 января

Пенелопа Крус, Джессика Честейн, Лупита Нионго и Дайан Крюгер

Пенелопа Крус, Джессика Честейн, Лупита Нионго и Дайан Крюгер

Фото: Kinopoisk.ru

Пять женщин противостоят глобальной организации, обладающей мощным оружием. Героини создают группу под кодовым названием «355» и пытаются сделать все, чтобы спасти мир от падения в полный хаос.

«Тихая ночь»

В кино с 20 января

«Тихая ночь»

«Тихая ночь»

Фото: Kinopoisk.ru

Нелл и Саймон с сыновьями пригласили друзей на рождественский ужин в свой красивый загородный дом. Вечер кажется идеальным, кроме одного: никто пока не знает, что все умрут...

«Антитела»

В кино с 20 января

Джон Малкович

Джон Малкович

Фото: Kinopoisk.ru

Глобальная пандемия захлестнула человечество. За девушку с иммунитетом к вирусу борются главарь банды и защищающий ее агент ФБР.

Театр

«Снежное шоу» Вячеслава Полунина

20-27 января, театр фольклора «Русская песня»

Издание Variety так писало про постановку Полунина: «Снежное шоу для клоунады то же, что Cirque du Soleil для традиционного цирка. Snow show настолько же театрально, настолько просто, оно вдохновляет и захватывает».

«Идеальный муж»

14, 17 января, МХТ им. Чехова

На основной сцене МХТ им. Чехова режиссер Константин Богомолов устроил что-то невообразимое. Уайльд и Чехов, шансон, Ile de Beaute, обнаженная Дарья Мороз, Мефистофель в рясе... И это комедия.

«Язычники»

8, 29 января, Театр.doc

Режиссер Лера Суркова с командой сгладили резкую прямоту пьесы Анны Яблонской. И все же «Язычники» звучат категорично: в вопросе веры лишь одно правильное решение — верить в человека.

Спектакль рассказывает о семье, в которой отец без работы, мать выбивается из последних сил, чтобы оплатить учебу дочери, а та бросает институт. Бабушка предлагает выход из замкнутого круга — обратиться к церкви. И сначала кажется, что все на самом деле начинает налаживаться...

Концерты

Александр Серов

5 января, Эльдар

Всего через несколько месяцев после победы над коронавирусом Александр Серов готов выйти на сцену и радовать фанатов всеми известными хитами и новыми композициями.

Burito

Мумий Тролль Music Bar, 5 января

Гарик Burito — известный музыкант, танцор и певец. Большая известность пришла к нему во время работы в группе «Банд’Эрос», куда он попал сначала как постановщик танцевальных номеров. Но в группе он не работает уже несколько лет, за которые сделал успешную сольную карьеру, выпустив множество хитов.

Шура

Главклуб, 20 января

Шура — один из самых ярких артистов 1990-х годов. На всех дискотеках звучали его хиты «Холодная луна» и «дон-дон-дон». После на несколько лет он пропал из поля зрения фанатов. Все это время он сражался с пагубными привычками и боролся за свое здоровье.

В последнее время Александр Медведев все чаще, на радость поклонникам, появляется в эфире ТВ и много выступает.

Слава

Концертный зал «Измайлово», 30 января

Дерзкая, смелая, красивая Анастасия Сланевская (Слава) ждет поклонников на первый в 2022-м сольный большой концерт.

Выставки

«Сокровища гробницы Тутанхамона»

ВДНХ

События января: ледовое шоу Татьяны Навки, «Крик» снова на экранах другие яркие мероприятия

Фото: Пресс-служба ВДНХ

В век технологий и прогресса, человечество все чаще оборачивается назад и ищет ответы. Так что изучение истории древних цивилизаций никогда не теряет актуальности. Выставка позволит прикоснуться к одной из самой таинственных и притягательных культур и погрузиться в атмосферу Древнего Египта. В 2022 году исполнится 100 лет с тех пор, как археолог Говард Картер ступил в гробницу Тутанхамона и подарил миру не только 5 тысяч произведений искусства, обнаруженных в сокровищнице, но и легенду, которая оказала существенное влияние на киноиндустрию, писательский мир, и даже мир моды.

«Томас Деманд. Зеркало без памяти»

Музей современного искусства «Гараж»

События января: ледовое шоу Татьяны Навки, «Крик» снова на экранах другие яркие мероприятия

Фото: Пресс-служба музея

Выставка Томаса Деманда открывается проектами с архитектурными бюро и кинематографистом Александером Клюге. Она представляет собой плавные белые макеты и парящие кинопавильоны. Но главный прием художника — создание картонных копий реальных фотографий.

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Artplay

События января: ледовое шоу Татьяны Навки, «Крик» снова на экранах другие яркие мероприятия

Фото: Пресс-служба

Деревянные гравюры укие-э — самое популярное художественное направление в Японии XVII–XIX веков. Они отражали мифологию и культуру с ее особым языком иносказаний и символов. На мультимедийной выставке в Artplay представлены оцифрованные гравюры в четырех традиционных жанрах.

«Юрий Норштейн и Франческа Ярбусова. Снег на траве»

Еврейский музей

События января: ледовое шоу Татьяны Навки, «Крик» снова на экранах другие яркие мероприятия

Фото: Пресс-служба

Самые известные работы супругов-мультипликаторов Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой — «Ежик в тумане», «Сказка сказок» и «Цапля и журавль». Чтобы рассказать о биографии и творчестве художников, на выставке соединили фрагменты из мультфильмов с документальными свидетельствами прошлого. Художники сами участвовали в изготовлении экспонатов и оформлении выставки.

Онлайн-кинотеатр OKKO

Концерт Disney «Холодное сердце»

7 января

События января: ледовое шоу Татьяны Навки, «Крик» снова на экранах другие яркие мероприятия

Фото: Пресс-служба

Okko покажет эксклюзивный концерт Disney «Холодное сердце». Музыка из любимого мультфильма прозвучит в исполнении звезд российской эстрады, среди которых Дима Билан и Сергей Пенкин.

Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Instagram, Kinopoisk.ru, afisha.ru, пресс-службы театров и музеев

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