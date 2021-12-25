Навка в образе прекрасного лебедя, Киркоров с детьми и другие на ледовом балете «Лебединое озеро»

Также среди гостей были замечены: Валерия, Юлия Барановская, Дмитрий Песков, Наталья Подольская с сестрой Юлианой, Бедрос Киркоров, Анна Семенович.

«Еще с детства я мечтала на льду исполнить белого или черного лебедя, примеряла всевозможные головные уборы. Но в спорте не получилось. И вот, сегодня здесь эта мечта воплощена в жизнь», — поделилась Татьяна ТАСС.

Зрители и звездные гости прекрасно провели вечер субботы в волшебном мире, созданном фигуристкой, который увлек не только детей, но и взрослых. А также насладились музыкальным сопровождением спектакля, созданным из наследия Чайковского и дополненного современными аранжировками и вокальными партиями звезд эстрады.