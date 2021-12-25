Навка в образе прекрасного лебедя, Киркоров с детьми и другие на ледовом балете «Лебединое озеро»
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
Новая интерпретация легендарного балета П.И. Чайковского на льду была давней мечтой олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которая исполнила роль Одетты. Зрители увидели не только фигурное катание от выдающихся спортсменов, но и шоу артистов в воздухе, трюки акробатов и многое другое.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Некоторые звезды российского шоу-бизнеса привели на сказочный праздник своих детей: Филипп Киркоров позировал фотографам с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином, Эвелина Бледанс с сыном Семеном, Симона Юнусова с внучкой Алисой, Анна Пескова с дочерью Анастасией и другие.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Также среди гостей были замечены: Валерия, Юлия Барановская, Дмитрий Песков, Наталья Подольская с сестрой Юлианой, Бедрос Киркоров, Анна Семенович.
«Еще с детства я мечтала на льду исполнить белого или черного лебедя, примеряла всевозможные головные уборы. Но в спорте не получилось. И вот, сегодня здесь эта мечта воплощена в жизнь», — поделилась Татьяна ТАСС.
Зрители и звездные гости прекрасно провели вечер субботы в волшебном мире, созданном фигуристкой, который увлек не только детей, но и взрослых. А также насладились музыкальным сопровождением спектакля, созданным из наследия Чайковского и дополненного современными аранжировками и вокальными партиями звезд эстрады.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Премьера уникального шоу должна была состояться еще год назад, но была отложена из-за пандемии коронавируса. Теперь зрители смогут посетить ледовый спектакль каждый день до 8 января, кроме 1 января.
Фото: Макс Светский/Passion.ru