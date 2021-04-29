События мая: Джоли — спасатель, «блокбастер» Третьяковки и певица с необычным именем
Кино
«Те, кто желает мне смерти»
В кино с 13 мая
Анджелина Джоли играет спасательницу парашютного отряда Ханну, которая винит себя в гибели троих человек. Во время патрулирования отдаленного участка леса Ханна находит напуганного 12-летнего мальчика. И ему не к кому обратиться за помощью, кроме этой хрупкой девушки...
«Сопротивление»
В кино с 6 мая
Фото: Kinopoisk.ru
Начинающий мим Марсель Марсо (его играет Джесси Айзенберг) после оккупации Франции нацистами вступает в ряды Сопротивления. Он планирует провернуть опасную операцию: спасти еврейских детей из рук врагов... И все это он хочет сделать, чтобы добиться расположения девушки Эммы (Клеманс Поэзи).
«Ангел мести»
В кино с 6 мая
Фото: Kinopoisk.ru
У матери похищают ребенка и начинают ее шантажировать. И все это провернул вышедший на пенсию комиссар полиции (Морган Фриман). Таким странным, негуманным и ошибочным ходом он хочет подчистить город от продажных детективов, которых прикрывал долгое время. И невинная женщина (Руби Роуз) становится орудием в войне против криминала, но ее гнева хватит на всех — не только на преступников.
«Форсаж-9»
В кино с 19 мая
Фото: Kinopoisk.ru
Доминик Торетто спокойно живет с Летти и сыном Брайаном. Но он чувствует, что опасность всегда рядом. В этот раз (девятый!) Доминику придется сразиться с призраками прошлого, чтобы спасти близких. Команда снова предотвратит дерзкий и грандиозный план по захвату мира, придуманный самым опасным преступником. И этим человеком окажется близкий Доминику человек.
«Спирит Непокорный»
В кино с 20 мая
Фото: Kinopoisk.ru
Лаки Прескотт почти не помнит свою маму, которая была такой же бунтаркой, как и она сама. Девочка растет шаловливой, и растившая ее тетя возвращает ребенка жить к отцу в маленький городок. И все, о чем мечтает Лаки, — это вырваться из этого скучного места. Ее жизнь меняется, когда она знакомится с диким мустангом Спиритом, таким же упрямым, как и она. Спирит попадает в руки бессердечных людей, девочка с новыми друзьями отправляется его спасать.
Концерты
Перукуа
30 мая, «Крокус Сити Холл»
Фото: Пресс-служба
В «Крокус Сити Холле» состоится сольный концерт известной австралийской певицы Перукуа под названием «Время женщины». Свои песни Перукуа записывает с помощью музыкантов, которые работали с Beyoncé, Christina Aguilera и Coldplay.
На счету певицы уже 11 альбомов, 18 международных концертных туров.
Infected Mushroom
15 мая, клуб «1930»
Дуэт Infected Mushroom приезжают в Россию со своими шоу довольно часто, но каждый раз показывают что-то новое. Вокалист Амит Дувдевани рассказывал, что именно здесь у них самая большая армия фанатов.
Денис Мацуев
19 мая, Большой зал Консерватории
Денис Мацуев выпускник Московской государственной консерватории и победитель Международного конкурса П.И. Чайковского. Он один из лучших пианистов мира. Мацуев возглавляет благотворительный фонд «Новые имена» и входит в Совет по культуре и искусству при Президенте РФ, также он является арт-директором Фонда Рахманинова.
Валерий Сюткин и Light Jazz
19 мая, «Культурный фольклорный центр Людмилы Рюминой»
Фото: Instagram
Слава пришла к Валерию Сюткину в 90-е, когда он был солистом группы «Браво». Тогда сформировался его стиль — в духе «московских стиляг». На своих концертах артист исполняет новые песни и много лет любимые всеми хиты.
Театр
«Пеппи Длинныйчулок»
15 мая, Детский музыкальный театр юного актера на Чистых прудах
За создание музыкального спектакля «Пеппи Длинныйчулок» художественный руководитель ДМТЮА Александр Федоров, музыкальный руководитель Алла Тарасова и художник по костюмам Елена Бочкова получили премию города Москвы 2017 года в области литературы и искусства. Спектакль рассчитан на юных зрителей от 6 лет.
Магазинчик ужасов
4 и 23 мая, постановка Театр на Сухаревской
Фото: Пресс-служба театра
Прежде чем написать для Disney «Русалочку», «Красавицу и чудовище» и «Аладдина», Алан Менкен и Ховард Эшман создали комедию «Магазинчик ужасов». Историю о робком ботанике и его находке, которая изменила его жизнь.
«Пятая колонна»
16 мая, Театр Российской армии
Фото: Пресс-служба театра
Драма Эрнеста Хемингуэя. Начало ХХ века, Испания, гражданская война. Маленький отель в осажденном Мадриде. Здесь образуется любовный треугольник: герой разрывается между той, что за семейные ценности, и той, что за высокие идеалы.
«Сережа очень тупой»
19 мая, «Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена»
Фото: Пресс-служба театра
Спектакль-абсурд. К сидящему дома Сереже все время приходят разные люди — неизвестно кто. Последовательность событий превращает пьесу из бытовой в почти абсурд. Автор произведения — прозаик Дмитрий Данилов. Режиссер — Алексей Кузмин-Тарасов.
Выставки
«Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии»
До 8 августа, Новая Третьяковка
Фото: Пресс-служба
Новый международный блокбастер Третьяковки. Выставку создали с Дрезденской галереей. Проект посвящен истории романтизма в России и Германии. Зрители увидят работы Александра Иванова, Отто Руге, Карла Брюллова, Каспара Давида Фридриха, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского и ряд других мастеров живописи.
Experimental Music and Art (EMA) Expo 2021
До 16 мая, ММОМА в Ермолаевском переулке
Фото: Пресс-служба музея Московского музея современного искусства
11 художников Аргентины, Швейцарии, Германии и России покажут проекты-исследования на стыке саунд-арта, био-арта, медиаискусства и технологий. Проект создали в сотрудничестве ММОМА и сообщество Kotä, занимающегося популяризацией экспериментальной музыки и смежных явлений. Пять этажей ММОМА в Ермолаевском переулке трансформируются в пограничное пространство между физическим и цифровым мирами.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, First Look Entertainment, пресс-служба, Instagram, afisha.ru
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