События мая: Джоли — спасатель, «блокбастер» Третьяковки и певица с необычным именем

Лаки Прескотт почти не помнит свою маму, которая была такой же бунтаркой, как и она сама. Девочка растет шаловливой, и растившая ее тетя возвращает ребенка жить к отцу в маленький городок. И все, о чем мечтает Лаки, — это вырваться из этого скучного места. Ее жизнь меняется, когда она знакомится с диким мустангом Спиритом, таким же упрямым, как и она. Спирит попадает в руки бессердечных людей, девочка с новыми друзьями отправляется его спасать.

Концерты

Перукуа

30 мая, «Крокус Сити Холл»