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События мая: Джоли — спасатель, «блокбастер» Третьяковки и певица с необычным именем

Об интересных и актуальных событиях месяца, на которые уже сейчас можно строить планы и начинать сборы, рассказывает Passion.ru.

Кино

«Те, кто желает мне смерти»

В кино с 13 мая

Анджелина Джоли играет спасательницу парашютного отряда Ханну, которая винит себя в гибели троих человек. Во время патрулирования отдаленного участка леса Ханна находит напуганного 12-летнего мальчика. И ему не к кому обратиться за помощью, кроме этой хрупкой девушки...

«Сопротивление»

В кино с 6 мая

«Сопротивление»

Фото: Kinopoisk.ru

Начинающий мим Марсель Марсо (его играет Джесси Айзенберг) после оккупации Франции нацистами вступает в ряды Сопротивления. Он планирует провернуть опасную операцию: спасти еврейских детей из рук врагов... И все это он хочет сделать, чтобы добиться расположения девушки Эммы (Клеманс Поэзи).

«Ангел мести»

В кино с 6 мая

«Ангел мести»

Фото: Kinopoisk.ru

У матери похищают ребенка и начинают ее шантажировать. И все это провернул вышедший на пенсию комиссар полиции (Морган Фриман). Таким странным, негуманным и ошибочным ходом он хочет подчистить город от продажных детективов, которых прикрывал долгое время. И невинная женщина (Руби Роуз) становится орудием в войне против криминала, но ее гнева хватит на всех — не только на преступников.

«Форсаж-9»

В кино с 19 мая

«Форсаж-9»

Фото: Kinopoisk.ru

Доминик Торетто спокойно живет с Летти и сыном Брайаном. Но он чувствует, что опасность всегда рядом. В этот раз (девятый!) Доминику придется сразиться с призраками прошлого, чтобы спасти близких. Команда снова предотвратит дерзкий и грандиозный план по захвату мира, придуманный самым опасным преступником. И этим человеком окажется близкий Доминику человек.

«Спирит Непокорный»

В кино с 20 мая

«Спирит Непокорный»

Фото: Kinopoisk.ru

Лаки Прескотт почти не помнит свою маму, которая была такой же бунтаркой, как и она сама. Девочка растет шаловливой, и растившая ее тетя возвращает ребенка жить к отцу в маленький городок. И все, о чем мечтает Лаки, — это вырваться из этого скучного места. Ее жизнь меняется, когда она знакомится с диким мустангом Спиритом, таким же упрямым, как и она. Спирит попадает в руки бессердечных людей, девочка с новыми друзьями отправляется его спасать.

Концерты

Перукуа

30 мая, «Крокус Сити Холл»

Перукуа

Фото: Пресс-служба

В «Крокус Сити Холле» состоится сольный концерт известной австралийской певицы Перукуа под названием «Время женщины». Свои песни Перукуа записывает с помощью музыкантов, которые работали с Beyoncé, Christina Aguilera и Coldplay.

На счету певицы уже 11 альбомов, 18 международных концертных туров.

Infected Mushroom

15 мая, клуб «1930»

Дуэт Infected Mushroom приезжают в Россию со своими шоу довольно часто, но каждый раз показывают что-то новое. Вокалист Амит Дувдевани рассказывал, что именно здесь у них самая большая армия фанатов.

Денис Мацуев

19 мая, Большой зал Консерватории

Денис Мацуев выпускник Московской государственной консерватории и победитель Международного конкурса П.И. Чайковского. Он один из лучших пианистов мира. Мацуев возглавляет благотворительный фонд «Новые имена» и входит в Совет по культуре и искусству при Президенте РФ, также он является арт-директором Фонда Рахманинова.

Валерий Сюткин и Light Jazz

19 мая, «Культурный фольклорный центр Людмилы Рюминой»

Валерий Сюткин

Фото: Instagram

Слава пришла к Валерию Сюткину в 90-е, когда он был солистом группы «Браво». Тогда сформировался его стиль — в духе «московских стиляг». На своих концертах артист исполняет новые песни и много лет любимые всеми хиты.

Театр

«Пеппи Длинныйчулок»

15 мая, Детский музыкальный театр юного актера на Чистых прудах

Пресс-служба
Пресс-служба

За создание музыкального спектакля «Пеппи Длинныйчулок» художественный руководитель ДМТЮА Александр Федоров, музыкальный руководитель Алла Тарасова и художник по костюмам Елена Бочкова получили премию города Москвы 2017 года в области литературы и искусства. Спектакль рассчитан на юных зрителей от 6 лет.

Магазинчик ужасов

4 и 23 мая, постановка Театр на Сухаревской

«Магазинчик ужасов»

Фото: Пресс-служба театра

Прежде чем написать для Disney «Русалочку», «Красавицу и чудовище» и «Аладдина», Алан Менкен и Ховард Эшман создали комедию «Магазинчик ужасов». Историю о робком ботанике и его находке, которая изменила его жизнь.

«Пятая колонна»

16 мая, Театр Российской армии

«Пятая колонна»

Фото: Пресс-служба театра

Драма Эрнеста Хемингуэя. Начало ХХ века, Испания, гражданская война. Маленький отель в осажденном Мадриде. Здесь образуется любовный треугольник: герой разрывается между той, что за семейные ценности, и той, что за высокие идеалы.

«Сережа очень тупой»

19 мая, «Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена»

Фото: Пресс-служба театра

Спектакль-абсурд. К сидящему дома Сереже все время приходят разные люди — неизвестно кто. Последовательность событий превращает пьесу из бытовой в почти абсурд. Автор произведения — прозаик Дмитрий Данилов. Режиссер — Алексей Кузмин-Тарасов.

Выставки

«Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии»

До 8 августа, Новая Третьяковка

Фото: Пресс-служба

Новый международный блокбастер Третьяковки. Выставку создали с Дрезденской галереей. Проект посвящен истории романтизма в России и Германии. Зрители увидят работы Александра Иванова, Отто Руге, Карла Брюллова, Каспара Давида Фридриха, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского и ряд других мастеров живописи.

Experimental Music and Art (EMA) Expo 2021

До 16 мая, ММОМА в Ермолаевском переулке

Фото: Пресс-служба музея Московского музея современного искусства

11 художников Аргентины, Швейцарии, Германии и России покажут проекты-исследования на стыке саунд-арта, био-арта, медиаискусства и технологий. Проект создали в сотрудничестве ММОМА и сообщество Kotä, занимающегося популяризацией экспериментальной музыки и смежных явлений. Пять этажей ММОМА в Ермолаевском переулке трансформируются в пограничное пространство между физическим и цифровым мирами.

Фото и видео: Kinopoisk.ru, First Look Entertainment, пресс-служба, Instagram, afisha.ru

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