Перукуа отпразднует «Время Женщины» в Крокус Сити Холле

«Карантин, самоизоляция, удаленка - слишком тесно, слишком уединенно. Давайте соберемся вместе и отметим наступление лета, которое от нас всего в одном шаге, и сделаем это ярко, сочно, чувственно и красиво. Моя новая концертная программа - это ода женщине, ее истинной природе, проявленной красоте, стремлению быть любимой и дарить любовь», – признается сама певица.

Свои песни Перукуа записывает с помощью музыкантов, которые работали с Beyoncé, Christina Aguilera и Coldplay.

Сейчас на счету певицы уже 11 альбомов, 18 международных концертных туров, а также выступления на главных площадках нашей страны, в том числе СК «Олимпийский», Крокус Сити Холл, Московский Международный Дом Музыки, КЗ им. П.И. Чайковского.

«Я никогда в жизни не слышал ничего подобного. Голос Перукуа мистический, потусторонний и бесконечно страстный… по-настоящему уникальный: мощное вибрато, глубокий сильный нижний регистр, по-настоящему новый звук. Если вы соберетесь послушать Перукуа, приготовьтесь к путешествию, которое вы не забудете никогда», говорит о певице Чак Тейлор, журналист и музыкальный критик Billboard.