Психолог назвал главную причину апатии россиян после завершения праздников

По мнению психолога, главной причиной апатии россиян поле праздников является их физическая и психологическая неготовность вернуться к привычному ритму жизни. Как передает радио Sputnik, в таком случае может помочь контроль над потреблением углеводов. «Нужно действовать постепенно — уменьшать дозу углеводов хотя бы вполовину», — подчеркнул врач.

Ранее психолог Лорель Митчелл рассказала, почему не стоит думать о 2020 годе как о проклятии и ожидать, что в 2021 году людей ждет только радость. По ее словам, некоторые с нетерпением хотели избавиться от 2020 года. Она напомнила, что смена года существенно не изменит положение вещей с коронавирусом в мире. Как считает психолог, возлагать все надежды на 2021-й не очень полезно. То же самое касается и 2020 года — его нельзя «списать» с истории.