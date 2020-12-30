Психолог объяснила, почему нужно перестать думать о 2020 годе как о «проклятом» времени

Несмотря на то, что этот год был уникальным и негативно окрашенным для большинства людей, не стоит ругать его, уверена эксперт. По ее словам, некоторые с нетерпением ждут боя курантов, желая избавиться от 2020 года.

Она напомнила, что смена года существенно не изменит положение вещей с коронавирусом в мире. Как считает психолог, возлагать все надежды на 2021-й не очень полезно. То же самое касается и 2020 года — его нельзя «списать» с истории.

«Черно-белое мышление по принципу "все или ничего" редко приносит пользу нашему психическому здоровью, — говорит она. — Оценка чего-либо как хорошего или плохого часто бесполезна, поскольку очень немногие вещи в жизни полностью совпадают с тем или другим. Мы можем упустить бесчисленное множество нюансов и тонкостей, которые составляют основу более точной и часто более здоровой оценки ситуации».