Психолог объяснила, почему нужно перестать думать о 2020 годе как о «проклятом» времени
Несмотря на то, что этот год был уникальным и негативно окрашенным для большинства людей, не стоит ругать его, уверена эксперт. По ее словам, некоторые с нетерпением ждут боя курантов, желая избавиться от 2020 года.
Она напомнила, что смена года существенно не изменит положение вещей с коронавирусом в мире. Как считает психолог, возлагать все надежды на 2021-й не очень полезно. То же самое касается и 2020 года — его нельзя «списать» с истории.
«Черно-белое мышление по принципу "все или ничего" редко приносит пользу нашему психическому здоровью, — говорит она. — Оценка чего-либо как хорошего или плохого часто бесполезна, поскольку очень немногие вещи в жизни полностью совпадают с тем или другим. Мы можем упустить бесчисленное множество нюансов и тонкостей, которые составляют основу более точной и часто более здоровой оценки ситуации».
По мнению консультанта, именно такое мышление становится причиной нереалистичных ожиданий и краха надежд. Она добавила: во всем нужен баланс. Вместо мышления перфекциониста, женщина посоветовала акцентировать внимание на положительных моментах, пережитых в 2020 году.
«В 2020 году были некоторые положительные моменты — хотя бы в том, что он показал, что вы можете пережить любые трудности. Вместо того, чтобы ожидать, как 2021 год принесет светлое будущее, возможно, нам следует признать, что плохие вещи все еще могут происходить, но знайте, теперь мы лучше подготовлены к тому, чтобы с ними справляться», — резюмировала она.
Фото: pixabay.com
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