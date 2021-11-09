Продолжение не за горами: режиссер «Игры в кальмара» объявил о начале работы над вторым сезоном
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр из сериала, kinopoisk.ru
Стало известно о скором начале работы над вторым сезоном сериала «Игра в кальмара», ставшего мировой сенсацией.
Режиссер и писатель Хван Дон Хек в разговоре с The Associated Press отметил, что на данный момент речь идет лишь о б организационном процессе. Однако создатель популярного сериала намекнул на некоторые изменения в составе участников, а также выразил надежду, что сможет осветить в продолжении и другие важные вопросы.
«Возможно, главным героем станет Ведущий „Игры“. Проблема с полицией — не только проблема Кореи. Я вижу это в мировых новостях. Это также вопрос, который я хотел бы поднять. Может, во втором сезоне я смогу осветить эту тему подробнее», - сообщил автор.
Никаких других подробностей, в том числе и примерной даты выхода, на данный момент нет.
Премьера сериала «Игра в кальмара» состоялась 17 сентября на платформе Netflix. Первый сезон, который состоит из 9 эпизодов, очень быстро стал самым обсуждаемым из последних сериалов. Несмотря на огромное количество поклонников по всему миру, у него нашлись и критики. Режиссера обвиняли в плагиате, намекая на такие работы, как «Голодные игры» и японский фильм «Королевская битва», а некоторые из активистов требовали запретить из-за обилия жестоких сцен.
Фото: кадры из сериала