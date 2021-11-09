Продолжение не за горами: режиссер «Игры в кальмара» объявил о начале работы над вторым сезоном

Стало известно о скором начале работы над вторым сезоном сериала «Игра в кальмара», ставшего мировой сенсацией.

Режиссер и писатель Хван Дон Хек в разговоре с The Associated Press отметил, что на данный момент речь идет лишь о б организационном процессе. Однако создатель популярного сериала намекнул на некоторые изменения в составе участников, а также выразил надежду, что сможет осветить в продолжении и другие важные вопросы.

«Возможно, главным героем станет Ведущий „Игры“. Проблема с полицией — не только проблема Кореи. Я вижу это в мировых новостях. Это также вопрос, который я хотел бы поднять. Может, во втором сезоне я смогу осветить эту тему подробнее», - сообщил автор.

Никаких других подробностей, в том числе и примерной даты выхода, на данный момент нет.