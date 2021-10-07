«Игра в кальмара»: почему мир сошел с ума из-за южнокорейского сериала

Всего через 10 дней после премьеры «Игра в кальмара» возглавила рейтинг десятки самых популярных шоу в мировом рейтинге Netflix. До этого ни одному корейскому проекту не удавалось добиться таких вершин, сообщало издание Korea Times. В России фильм забрался на вторую строчку рейтинга топ-10 лучших сериалов.

Большой удачей для создателей сериала стало согласие принять участие в съемках известных в Южной Корее персон. Главную женскую роль исполнила одна из самых знаменитых в стране моделей Чон Хо-ён. Фильмография хрупкой и непривычно высокой для кореянки красавицы состоит всего из двух фильмов, один из которых «Игра в кальмара».