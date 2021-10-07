«Игра в кальмара»: почему мир сошел с ума из-за южнокорейского сериала

«Игра в кальмара»: почему мир сошел с ума из-за южнокорейского сериалаКак фильм с сюжетом детской игры приковал к экранам миллионы зрителей в 90 странах.
Сериал рассказывает о 456 людях, оказавшихся вовлеченными в жестокую игру на выживание. Все они погрязли в долгах и теперь борются за огромный денежный приз. Но победителем станет только тот, кто выживет в смертельном состязании.
В молодости режиссер «Игры в кальмара» и сам испытывал трудности с деньгами. Сюжет фильма он вынашивал долгие 13 лет. Написав первоначальный сценарий в 2008-м, Хван Дон-хёк долгое время не мог найти финансирование для съемок. И лишь в 2019 году компания Netflix проявила интерес к проекту, попавшему в программу расширения киноассортимента сериалов на иностранных языках.
После премьеры на режиссера посыпались обвинения в плагиате. Якобы он позаимствовал идею франшизы «Голодные игры» и японского фильма «Королевская битва».
Автор признался, что, как только у него появилась идея для нового сценария, он представлял себя на месте игроков популярных игр и фильмов. И задания казались ему сложными. Тогда он переключил внимание на детские игры. В фильме создатели показали максимально простые соревнования, но от этого не менее кровавые и зрелищные, держащие зрителей в постоянном напряжении. Сериал построен на приеме «бинджвотчинга», когда из-за захватывающего сюжета зритель не может оторваться от экрана. И под это «воздействие» попали жители 90 стран.
Всего через 10 дней после премьеры «Игра в кальмара» возглавила рейтинг десятки самых популярных шоу в мировом рейтинге Netflix. До этого ни одному корейскому проекту не удавалось добиться таких вершин, сообщало издание Korea Times. В России фильм забрался на вторую строчку рейтинга топ-10 лучших сериалов.
Большой удачей для создателей сериала стало согласие принять участие в съемках известных в Южной Корее персон. Главную женскую роль исполнила одна из самых знаменитых в стране моделей Чон Хо-ён. Фильмография хрупкой и непривычно высокой для кореянки красавицы состоит всего из двух фильмов, один из которых «Игра в кальмара».
После премьеры сериала модель заполучила 11 млн новых подписчиков в Instagram, настолько популярной она стала.
Фото: Kinopoisk.ru
Главная мужская роль в провокационном проекте досталась опытному и известному актеру Ли Джон-джэ. Несколько дней назад, на волне шумихи, он даже завел личный блог в социальной сети.
После премьеры Ли Джон-джэ объяснил свое согласие присоединиться к съемкам тем, что он сразу увидел потенциал проекта. «Сценарий объясняет, почему герои фильма согласились играть. Их горести и проблемы накапливались, и все это показано без киношного преувеличения. В конце эмоции персонажей взрываются», — комментировал актер.
Фото: Kinopoisk.ru
Создатели картины в первом испытании, показанном в сериале, сняли 456 актеров! Режиссер не захотел использовать компьютерную графику и пригласил огромную массовку.
Фото: Kinopoisk.ru
Конечно, использования современных технологий не удалось избежать. Во многих эпизодах показаны моменты невероятных испытаний, имитирующих компьютерную игру. Но каждый раз, оказываясь на съемочной площадке, актеры удивлялись, насколько впечатляющи и реальны «невиртуальные» декорации. Многие из съемочной группы делали селфи в павильонах.
Художники-постановщики на славу потрудились над визуальным рядом сериала. Контрастирующие друг с другом костюмы игроков и яркие комбинезоны охранников, декорации в виде огромных игровых площадок с лужами крови, гробы в форме подарочных коробок — все это создает ощущение диссонанса и нереальности происходящего.
«Игра в кальмара» побила рекорд англоязычных лидеров Netflix: сериал о выживании опередил по просмотрам знаменитых «Ведьмака», «Люпена» и «Бриджертонов».
Хештег #squidgame в TikTok набрал более 13 млн просмотров. Пользователи социальной сети делятся кадрами из фильма, своим творчеством (портретами главных персонажей) и домысливают сюжетные истории, которые могли бы произойти с героями телешоу. Тиктокеры также записывают короткие ролики, в которых повторяют элементы игры и знаменитые сцены из фильма.
За пределами Южной Кореи Netflix не вкладывал деньги в продвижение проекта, его популярность обусловило вирусное распространение в Сети. Международная аудитория также оценила языковую локализация сериала с субтитрами на 37 языках и дубляжом на 34 языках.
В Южной Корее из-за «Игры в кальмара» даже случился конфуз. Интернет-провайдер SK Broadband подал в суд иск против Netflix с требованием оплатить расходы на увеличившийся трафик в Сети и работы по техобслуживанию. В сериале также показали номер телефона, который в реальности принадлежит женщине, жизнь которой превратилась в кошмар. После премьеры на ее телефон стало поступать по несколько тысяч звонков в день. На другом конце провода сообщали, что хотят поиграть в реальной жизни. После жалоб кореянки создатели фильма пообещали перемонтировать эпизоды, удалив номер телефона.
Часто после оглушительного успеха фильма снимают сиквел и приквел к нему. Но у режиссера Хвана Дона-хёка нет подобных планов. «У меня нет разработанного плана на "Игру в кальмара — 2". Не хочу даже думать об этом, утомительно. Но в одиночку я бы не решился на такой проект, даже если бы и захотел его реализовать. Я бы привлек несколько сценаристов и режиссеров», — говорил он в интервью Variety.
Фото и видео: Netflix Russia, Kinopoisk.ru, TikTok, Instagram