Пользователи перечислили самые ужасные подарки на Новый год

«Мой отец решил, что это смешно, и преподнес мне настоящее дерьмо», - рассказал о самом удивительном случае парень, чей отец подарил сыну фекалии. Отец-шутник другого пользователя не стал ничего класть в коробку с подарком и оставил там записку: «Поздравляю! У тебя шикарный подарок. С Рождеством».

«Худшим рождественским подарком, который я когда-либо получал, был рассказ моих родителей о том, что Санта-Клауса не существует», - признался еще один человек. Другой пользователь обвинил отца в том, что тот «подарил» ему на Новый год грипп, при этом он не знает, намеренно мужчина заразил его или нет.

Ранее женщины назвали ожерелье с подвеской в виде сердца самым странным и нежеланным подарком на Новый год.