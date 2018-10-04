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Многомиллионный бюджет и потрясающие спецэффекты: почему нельзя пропустить фильм «Веном» с Томом Харди

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кадр из фильма «Веном»

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В российский прокат выходит фантастический боевик «Веном».

Сегодня, 4 октября, по всей стране на большие экраны (в том числе в формате IMAX) выйдет новый фильм Рубена Фляйшера «Веном» с брутальным британцем Томом Харди в главной роли. Еще до официальной премьеры в России боевик успел наделать шума — Том лично приехал в столицу, чтобы представить свою новую работу, а киноманы на все лады обсудили огромный бюджет картины, невероятные визуальные эффекты (судя по трейлерам) и противоречивые рецензии критиков.

Как бы там ни было, эта фантастическая лента определенно станет настоящим кинособытием октября, и вот почему:

  • в центре сюжета — отнюдь не добрый, смелый и во всех отношениях положительный супергерой, а, наоборот, кровожадный, злой и очень страшный антигерой. Это произошло впервые за всю историю экранизаций комиксов Marvel. Кинематографистам удалось вывернуть наизнанку общепринятое представление о таком жанре кино. «Репортер Эдди Брок и инопланетный симбионт Веном — два самостоятельных существа, которые меняют жизнь друг друга, — объяснил продюсер фильма Ави Арад. — История получилась дикой, динамичной и даже чертовски забавной. Мрак и ярость сочетаются в этом герое со светом и оптимизмом. Своим уникальным сюжетом картина разбивает вдребезги все стереотипы!»;
  • не обошлось и без любовной драмы: адвокат Энн Вейинг (в исполнении номинантки на «Оскар» Мишель Уильямс) вынуждена расстаться с главным героем из-за его неконтролируемого темперамента, однако она все еще любит его и пытается понять его стремление слиться со своим «альтер-эго» Веномом. «Энн не отдает себя всю без остатка, но и не сдается, просто делает все, что от нее зависит. Она надеется вернуть того Эдди, в которого когда-то влюбилась», — рассказала Мишель;
  • бюджет картины составил невероятную сумму в 140 миллионов долларов. Эта информация дала киноманам возможность еще до премьеры оценить уровень визуальных и звуковых спецэффектов, использованный в фильме. Поэтому его определенно лучше смотреть в формате IMAX — на огромном экране;
  • актерская игра — конечно, на высоте. «Том нас всех воодушевлял, — рассказал режиссер фильма Рубен Фляйшер. — Мне кажется, вся съемочная группа, затаив дыхание, наблюдала за ним в образе Эдди Брока. Стоит ли говорить, что у него отличное чувство юмора, которым он умело пользуется? Словом, именно такого Венома мы и хотели представить зрителям».

Итак, что, если в один прекрасный день в вас вселяется существо-симбиот, которое наделяет сверхчеловеческими способностями? Вот только Веном — симбиот совсем недобрый, и договориться с ним невозможно. Хотя нужно ли договариваться?.. Ведь в какой-то момент вы понимаете, что быть плохим — вовсе не так уж и плохо. Так даже веселее. В мире и так слишком много супергероев! Мы — Веном!

«Веном» в прокате уже с 4 октября. Купить билеты можно здесь.

Фото: WDSSPR

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