Многомиллионный бюджет и потрясающие спецэффекты: почему нельзя пропустить фильм «Веном» с Томом Харди

Итак, что, если в один прекрасный день в вас вселяется существо-симбиот, которое наделяет сверхчеловеческими способностями? Вот только Веном — симбиот совсем недобрый, и договориться с ним невозможно. Хотя нужно ли договариваться?.. Ведь в какой-то момент вы понимаете, что быть плохим — вовсе не так уж и плохо. Так даже веселее. В мире и так слишком много супергероев! Мы — Веном!

«Веном» в прокате уже с 4 октября. Купить билеты можно здесь.

Фото: WDSSPR