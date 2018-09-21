Матрешка в подарок, «суперпапа» и улыбка мужчины мечты: Том Харди представил свой новый фильм в Москве

Утром 21 сентября один из залов московского отеля «Националь» был переполнен — журналисты, кинокритики и блогеры ждали приезда знаменитого актера Тома Харди. Он появился почти вовремя, опоздав всего на полчаса из-за столичных пробок. Оказалось, до пресс-конференции Том успел побывать еще и в парке «Зарядье», где оценил «ледяной» павильон и мост над рекой.
Британец рассказал о своей новой киноработе — фантастическом фильме по комиксам Marvel «Веном»: «Он крут, настоящий сорвиголова. Мой сын твердит о нем взахлеб — он обожает Венома. Такую роль играть невероятно интересно, потому что Веном безжалостен, и фактически никаких правил нет. Это весьма неоднозначный персонаж». На вопрос о том, хотел бы он сам быть супергероем, Том с улыбкой ответил: «Сейчас для меня важнее быть суперпапой».
В конце беседы ведущий Артем Королев преподнес Харди подарок — традиционную русскую игрушку-матрешку, которой актер очень обрадовался и пообещал по прибытии домой в Лондон передарить ее жене Шарлотте Райли и маленькому младшему сыну, чье имя Том до сих пор скрывает.
Фильм «Веном» рассказывает о молодом репортере Эдди Броке, который узнает, что из секретной лаборатории сбежал монстр, несущий смерть и разрушения. Герой выясняет, что монстр является его цифровым альтер-эго, и молодой человек решает наладить с ним симбиотическую связь, чтобы остановить бойню. На российские экраны лента выходит 4 октября. Купить билеты уже можно здесь.
Фото: Мария Мельникова / Passion.ru, Columbia Pictures, Vickie Flores, I-Images, Ray Tang, MediaPunch/face to face, Armando Gallo / Global Look Press
Видео: Мария Мельникова / Passion.ru, Youtube.com / SonyPicturesRU