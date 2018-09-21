Матрешка в подарок, «суперпапа» и улыбка мужчины мечты: Том Харди представил свой новый фильм в Москве

Утром 21 сентября один из залов московского отеля «Националь» был переполнен — журналисты, кинокритики и блогеры ждали приезда знаменитого актера Тома Харди. Он появился почти вовремя, опоздав всего на полчаса из-за столичных пробок. Оказалось, до пресс-конференции Том успел побывать еще и в парке «Зарядье», где оценил «ледяной» павильон и мост над рекой.

Британец рассказал о своей новой киноработе — фантастическом фильме по комиксам Marvel «Веном»: «Он крут, настоящий сорвиголова. Мой сын твердит о нем взахлеб — он обожает Венома. Такую роль играть невероятно интересно, потому что Веном безжалостен, и фактически никаких правил нет. Это весьма неоднозначный персонаж». На вопрос о том, хотел бы он сам быть супергероем, Том с улыбкой ответил: «Сейчас для меня важнее быть суперпапой».