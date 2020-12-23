Москвичей попросили не приглашать домой Деда Мороза и Снегурочку

Эксперт напомнила: прежде чем прийти к вам в дом, такие Дед Мороз и Снегурочка пройдут по многим квартирам, а вирусные частицы могут остаться на одежде. «Таким образом Дед Мороз донесет вирусную инфекцию до вас и ваших родственников», - сказала она.

Инфекционист не рекомендует справлять Новый год большой компанией. Несмотря на желание посетить многолюдные места, в этом году в новогоднюю ночь лучше остаться дома. Можно также погулять в лесу или на даче.

Ранее эксперт по отношениям, доктор Эмили Морс дала советы людям, которые собираются встретить Рождество и Новый год в одиночестве. По мнению американского психолога, во время пандемии коронавируса мир замедлился. Большинство людей не имеют возможности путешествовать по миру. С другой стороны, это шанс исследовать окрестности. Именно этим и рекомендует заняться Эмили.

Она посоветовала во время праздников составить список мест, которые вы хотели бы посетить в своем городе, и обязательно включить в перечень парки. По мнению Морс, Рождество и Новый год — самое время поразмышлять об уходящем годе и подвести итоги.