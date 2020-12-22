Психолог дала советы людям, празднующим Новый год в одиночестве

По мнению американского психолога, во время пандемии коронавируса мир замедлился. Большинство людей не имеют возможности путешествовать по миру. С другой стороны, это шанс исследовать окрестности. Именно этим и рекомендует заняться Эмили. Она посоветовала во время праздников составить список мест, которые вы хотели бы посетить в своем городе, и обязательно включить в перечень парки.

«Многие из нас не путешествуют в этот праздничный сезон, что может показаться большим разочарованием, если вы привыкли общаться с семьей. Я хочу помочь вам сохранить волшебство праздника. Независимо от того, где вы находитесь, вот несколько способов отпраздновать уход года», — говорит она.

По мнению Морс, Рождество и Новый год — самое время поразмышлять об уходящем годе и подвести итоги. Она рекомендует ответить себе на вопросы: «Что нового ты узнал?», «Как ты вырос?», «Где действовал, исходя из сильных сторон?». Признание заслуг и личного роста может дать чувство выполненного долга. Это добавит уверенности в том, что год не был списан полностью.