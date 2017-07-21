Passion.ru продолжает ностальгировать и вспоминать лучшие видеоклипы, фильмы и не только.

Сегодняшняя подборка посвящена фильмам, в которых снималась талантливая Рената Литвинова. Актриса, сценарист, режиссер, продюсер — все это о ней. А чтобы в полной мере оценить способности Ренаты, предлагаем вспомнить такие картины, как «Небо. Самолет. Девушка», «Жмурки», «Мне не больно», «Pro любовь» и «Последняя сказка Риты». Выбирайте себе фильм на вечер, посмотрите предыдущую подборку, если вдруг пропустили, и не забудьте проголосовать в опросе!