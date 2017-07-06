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В сегодняшней подборке отрывки из фильмов с участием прекрасной Алисы Бруновны Фрейндлих. Если вам нравится ее актерская игра, то рекомендуем пересмотреть такие фильмы с ее участием, как: «Служебный роман», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», «Жестокий роман». А осенью 2017 года на экраны выходит новый фильм с участием великой актрисы -- «Карп отмороженный». Выбирайте себе вечер для просмотра хорошего кино и не забудьте проголосовать в нашем опросе!