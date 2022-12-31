Как не переесть в новогодние праздники и влезть в любимые джинсы в 2023 году

Анастасия Белошистая рекомендует в праздники не воздерживаться от приемов пищи в течение дня. Когда мы испытываем сильное чувство голова, мы можем переесть, усевшись за стол. Питайтесь как обычно. Перед праздничным столом сделайте легкий перекус.

Второй момент – не нужно для новогоднего стола готовить слишком много всего, «мы едим не в последний раз», напоминает диетолог. К тому же, важно помнить о том, что есть трех-четырехдневные салаты не очень безопасно для здоровья. Поэтому откажитесь от идеи приготовить разной еды на неделю вперед и старайтесь питаться вкусно и сбалансированно в течение всего мини-отпуска. Обязательно поставьте овощную и фруктовую тарелку – они помогут не переесть.

Третий момент – обращайте внимание на то, что вы пьете. Прочитайте наш материал о том, можно ли набрать вес из-за алкоголя и примите для себя правильное решение. Ну и напоследок диетолог посоветовала россиянам не снижать свою физическую активность несмотря на то, что наконец-то появилась возможность не вставать с дивана полторы недели. Проведите каникулы активно и позаботьтесь о себе завтрашнем.