Как не переесть в новогодние праздники и влезть в любимые джинсы в 2023 году
Диетолог Белошистая посоветовала россиянам помнить за новогодним столом о трех правилах.
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Настала пора длительных новогодних каникул, а значит и частых встреч за праздничным столом. Поговорили с врачом-эндокринологом, диетологом Анастасией Белошистой о том, как удержаться от желания съесть всё и сразу, чтобы к середине января чувствовать себя отдохнувшими и помолодевшими, а не тяжёлыми и уставшими от количества съеденного.
По словам специалиста, не существует секретных продуктов, притупляющих аппетит, но можно постараться следовать нескольким правилам, которые удержат нас от переедания.
Аппетит – это наше желание есть. Он возникает, когда мы видим пищу, слышим ее запах. Притупить его нельзя, но можно добиться чувства насыщения. Его дают овощи, фрукты, сложные углеводы – они содержат достаточно большое количество клетчатки, а она быстрее заполняет желудок объемом, плюс дает этим сытость, чувство насыщения.
Анастасия Белошистая
Врач-эндокринолог, диетолог
Анастасия Белошистая рекомендует в праздники не воздерживаться от приемов пищи в течение дня. Когда мы испытываем сильное чувство голова, мы можем переесть, усевшись за стол. Питайтесь как обычно. Перед праздничным столом сделайте легкий перекус.
Второй момент – не нужно для новогоднего стола готовить слишком много всего, «мы едим не в последний раз», напоминает диетолог. К тому же, важно помнить о том, что есть трех-четырехдневные салаты не очень безопасно для здоровья. Поэтому откажитесь от идеи приготовить разной еды на неделю вперед и старайтесь питаться вкусно и сбалансированно в течение всего мини-отпуска. Обязательно поставьте овощную и фруктовую тарелку – они помогут не переесть.
Третий момент – обращайте внимание на то, что вы пьете. Прочитайте наш материал о том, можно ли набрать вес из-за алкоголя и примите для себя правильное решение. Ну и напоследок диетолог посоветовала россиянам не снижать свою физическую активность несмотря на то, что наконец-то появилась возможность не вставать с дивана полторы недели. Проведите каникулы активно и позаботьтесь о себе завтрашнем.