Из отеля известного курорта пропали 350 туристов и перестали выходить на связь

Куда именно могли направиться 350 человек, неизвестно. Власти напомнили, что число авиарейсов из Швейцарии существенно снизилось, и все люди не могли бы одновременно покинуть территорию. Штраф за нарушение карантина может достигать до десяти тысяч швейцарских франков (почти 830 тысяч рублей).

Ранее были названы сроки открытия границ популярных стран для россиян. Любимые среди россиян страны могут держать свои границы закрытыми до сентября 2021 года, считает президент Российского союза туристической индустрии Андрей Игнатьев.

По его словам, ситуация с коронавирусом вынудила многие государства принять ограничительные меры. Как уточнил Игнатьев, большинство других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона.