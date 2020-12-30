Диетолог перечислила блюда, которые нельзя доедать после Нового года

Как пишет «Комсомольская правда», предостережение касается и сложных салатов, таких как оливье и селедка под шубой. Чтобы сохранить такой салат, нужно нарезать ингредиенты в отдельные тары, хранить с плотно закрытой крышкой. Смешивать и заправлять такой салат рекомендуется перед подачей на стол.

Денисенко отметила, что овощные салаты, простоявшие при комнатной температуре, можно хранить не более 12 часов. При этом паштет домашнего приготовления можно оставлять только в холодильнике и только на шесть часов. Мясные блюда хранятся до 12 часов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о сроках хранения новогодних салатов. Как уточнили в ведомстве, срок годности этих блюд зависит от срока годности компонентов. Специалисты напомнили, что заправка майонезом или различными соусами ускоряет процесс размножения микроорганизмов. Салаты надо хранить в холодильнике при температуре от двух до шести градусов.