Дебют Леди Гаги в большом кино, перевоплощение Тома Харди и другие громкие премьеры недели

«Звезда родилась»
На экранах с 4 октября
Кантри-музыкант Джексон Мейн (в исполнении Брэдли Купера, он же — режиссер фильма), чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли (в исполнении Леди Гаги). Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее Джеку мириться со своей увядающей славой.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Веном»
На экранах с 4 октября
Молодой бездельник Эдди Брок (в исполнении Тома Харди) узнает, что из секретной лаборатории сбежал монстр, несущий смерть и разрушения. Герой выясняет, что монстр является его цифровым альтер эго, и молодой человек решает наладить с ним симбиотическую связь, чтобы остановить бойню.
К слову, Том Харди недавно представил ленту в Москве, рассказав о своем герое и получив подарки от российских поклонников.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«На районе»
На экранах с 4 октября
Вова (в исполнении Данилы Козловского) и его лучший друг Киса (в исполнении Ильи Маланина) зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос: кто ты?
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Кислота»
На экранах с 4 октября
Дебют ученика, соратника и звезды Кирилла Серебренникова Александра Горчилина, поколенческая драма, в которой вынесенная в название «кислота» — метафора и ключ к пониманию всего фильма. Это история про нескольких двадцатилетних ребят, которых изнутри разъедает пустота. И все становится только хуже, когда общий друг Саши (в исполнении Филиппа Авдеева) и Пети (в исполнении Александра Кузнецова) сигает с балкона. После этого надломленный Петя выпьет кислоту, а Саша будет стараться ему помочь, попутно выясняя отношения с его родителями, собственной матерью (в исполнении Александры Ребенок) и нелюбимой девушкой Викой.
Купить билеты на фильм можно здесь.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Kinopoisk.ru
Видео: Youtube.com / WBRussia, Central Partnership, HD Трейлеры