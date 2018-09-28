Дебют Леди Гаги в большом кино, перевоплощение Тома Харди и другие громкие премьеры недели

Кантри-музыкант Джексон Мейн (в исполнении Брэдли Купера, он же — режиссер фильма), чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли (в исполнении Леди Гаги). Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее Джеку мириться со своей увядающей славой.

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«Веном»

На экранах с 4 октября