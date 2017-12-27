Чем все закончится: в Сети появился новый трейлер последней части «50 оттенков»
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В Сети появился трейлер фильма «Пятьдесят оттенков свободы» с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном.
Всего через месяц, 8 февраля, российские любители кино узнают, чем закончилась любовная история Кристиана и Анастейши Грей — героев Дакоты Джонсон и Джейми Дорнана из трилогии «Пятьдесят оттенков серого». «Миссис Грей ждет вас», — так звучит слоган нового фильма.
Третья часть станет последней. Несмотря на сюжет — история о семейной жизни горячей парочки — ее назвали «Пятьдесят оттенков свободы».
Намеки на беременность, измены и даже сцены преследования главной героини маньяком, с которым она, по всей видимости, была знакома, — все это заставит зрителей затаить дыхание в ожидании развязки. В новом трейлере герои предстают в новых сценах, которых не было в предыдущих трейлерах.
В фильме, помимо основных героев, мы увидим героев Ким Бейсингер, Риты Оры, Ариэль Кеббел, Тайлера Хэклина и других.
Фото: кадры из фильма