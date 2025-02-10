63-летний актер Владимир Топцов стал жертвой телефонных мошенников и лишился сотен тысяч рублей

Телефонные мошенники обманули 63-летнего актера Владимира Топцова, известного по сериалу «Штрафбат». Он перевел аферистам 300 тыс. рублей.

Об этом сообщает mk.ru.

Сначала Топцову позвонили в одном из мессенджеров – мошенник представился сотрудником Пенсионного фонда. Он заявил, что у актера есть неучтенная запись о трудовой деятельности, но для регистрации нужен код из смс.

Однако связь прервалась – следующий звонящий представился сотрудником Центробанка. Актеру сообщили, что якобы его аккаунт на Госуслугах взломан, а деньги пытались перевести на Украину. Топцову посоветовали обезопасить накопления и перевести деньги на безопасные счета. Мужчина так и сделал, в результате лишившись 300 тысяч.

По факту случившегося начато расследование.

Ранее сообщалось, что народную артистку СССР Габриэлу Комлеву обманули на 9 млн рублей.