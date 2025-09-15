«Звоночки были разные»: бас-гитарист «Машины времени» Александр Кутиков высказался об СВО

Российский музыкант Александр Кутиков высказался об СВО спустя три года после его начала.

Во время недавнего онлайн-подкаста один из лидеров группы «Машина времени» рассказал о своей почти «бандитской» молодости, когда он стал хиппи и «получил свободу». Кадры с интервью публикует Telegram-канал «Хуже не скажешь».

«Уйдя в хиппи, получив совершенно фантастический опыт свободы и любви, я не могу быть за СВО. Просто не могу», — отметил музыкант.

Он также вспомнил, что в 2014 году впервые заподозрил, что «в России происходит что-то не то».

«Звоночки были разные. Для меня абсолютно конкретные — это Крым. Для меня это уже было все», — добавил Кутиков.

Еще в 2023 году бас-гитарист «Машины времени» высказывался против действий российский властей. Тогда композитор заявил, что в стране действует «режим Советского Союза», только «в худшем виде».

Ранее мы писали, что композитор и певец Юрий Лоза призвал забыть об уехавшем из России лидере группы «Машина времени» Андрее Макаревиче* (признан иноагентом на территории РФ).