«Катись, дружок»: Юрий Лоза оценил пранк с Макаревичем*, с которым раньше «корешился»

Композитор и певец Юрий Лоза призвал забыть об уехавшем из России лидере группы «Машина времени» Андрее Макаревиче* (признан иноагентом на территории РФ).

«Уехал и уехал. Все! Забыли! Поставили перо в задницу - и давай, катись, дружок, куда хочешь», - заявил исполнитель хита «Плот» сайту aif.ru.

Лоза также признался, что раньше они с Макаревичем* «корешились», но сейчас он «не обнял бы» бывшего друга и коллегу при встрече.

Вместе с тем, композитор скептически отнесся к словам Макаревича*, сказанным в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом. Лидер «Машины времени» думал, что общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, поэтому откровенно признался, что рассматривает для себя возможность финансирования ВСУ, а также пообещал «после победы» выступить в Киеве с «бешеным концертом».

«Ребят, сведения, полученные таким образом, не могут рассматриваться как стопроцентные доказательства. Пусть он пообщается с журналистами, которые могли бы взять у него нормальное интервью», - сказал Лоза.

Он также напомнил, что Макаревич* является израильтянином, поэтому нет никакого смысла с ним говорить, общаться, пытаться что-то выведать и так далее.

«Что хорошее он может сказать этот израильтянин? Ничего. Поезжай, куда хочешь и живи там!» - заключил Лоза.

Ранее бас-гитарист группы «Машина времени» Александр Кутиков признался, что теперь боится отвечать на незнакомые номера. Он добавил, что не смотрел пранк с Макаревичем* и не собирается делать этого.

*Признан иностранным агентом на территории России