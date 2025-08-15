Звезда «СашиТани» Андрей Гайдулян прилетел на Аляску на встречу Путина и Трампа

Актер Андрей Гайдулян, известный по проектам «Универ» и «СашаТаня», прилетел на Аляску, где 15 августа состоится встреча президентов России и США. Звезда сериалов записал несколько видео, но не объяснил, почему решил посетить место проведения саммита.

В личном блоге Гайдулян вышел на связь с поклонниками и рассказал, что приземлился в Анкоридже. Также специально для своей поездки актер приобрел кепку и толстовку с надписью «Аляска».

«Я, конечно, не дурачок, сразу надел кепку «Аляска», чтобы было понятно – я настоящий аляскинт. Потому что понимать надо. Все понимают, уверен, что я местный», - заявил Андрей.

Отметим, что российская делегация и СМИ прибыли на Аляску. Как сообщает РЕН ТВ, журналисты в 5:30 утра по местному времени уже собираются отправляться к месту, где пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что президент России прилетит в Анкоридж в 11:00.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прилетел на Аляску в футболке с надписью «СССР».