Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Аляску в футболке с надписью «СССР»

15 августа на Аляске должна состоятся встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Главный темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса.

Недавно стало известно точное время встречи — 22:30 по московскому времени. Сперва главы государств поговорят тет-а-тет, после чего пройдут переговоры делегаций Российской Федерации и США в формате «5 на 5».

На Аляску уже прибыли некоторые представители российской стороны, в их числе глава МИД Сергей Лавров. Находящиеся на месте журналисты РЕН ТВ обратили внимание, что в США дипломат прилетел в футболке с надписью «СССР».

Кроме того, как сообщает Telegram-канал SHOT, репортерам стало интересно, что ощущает министр иностранных дел накануне такого исторического события. Лаврова спросили, ощущает ли он мандраж.

«А что это такое?», — невозмутимо ответил политик.

Ранее депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов заявил, что украинский вопрос не будет единственным в разговоре двух лидеров на Аляске.