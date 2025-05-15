Звезд «Приключений электроника» Торсуевых назначили казачьими генералами на СВО

Актеры из фильма «Приключения электроника» Владимир и Юрий Торсуевы сообщили о своем участии в специальной военной операции. Оказалось, что они являются казачьими генералами. Об этом они рассказали RTVI.

По словам братьев, есть различные подразделения, которые выполняют как гуманитарные, так и боевые задачи.

«Что касается нас, то мы с братиком — генералы в казачьем подразделении», - поделились Торсуевы.

У актеров остались родственники на Украине, с которыми они пока не могут поддерживать общение. По их словам, близкие бояться. Однако Владимир и Юрий верят, что в скором времени найдут их в Киеве, обнимут и помирятся.

«Мы же не хотим им зла», - подчеркнули артисты.

Отметим, что многие отечественные звезды с первых дней СВО помогают бойцам. Некоторые отправляют гуманитарную помощь, а кто-то ездит в ДНР и ЛНР с концертами.

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