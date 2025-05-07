«Чем именно занимался, говорить не буду»: экс-муж Бородиной Омаров съездил в Донбасс

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал о поездке в Донбасс. Оказалось, что в зону специальной военной операции бизнесмен отправился еще в 2022 году.

О личном блоге Курбан не рассказывал, что ездил в ДНР. Однако в преддверии 9 мая он решил сделать признание и опубликовал видео в каске и бронежилете. Предприниматель также уколол звезд, которые «выкладывали черные квадраты».

«О том, чем именно занимался, говорить не буду. Скажу только одно: к тому моменту мы уже не вздрагивали от прилетов. Один такой прилет попал на камеру. Помню, капитан тогда сказал: «Если бы бахнуло метров на 500 ближе – каску вместе с головой оторвало бы». А мы просто улыбнулись», - рассказал Омаров.

Бизнесмен не стал уточнять, была ли это единственная поездка или же он еще был в Донбассе после этого.

Напомним, что в феврале этого года Курбан вновь стал отцом. Молодая жена Валерия родила от него сына.

Ранее Курбан Омаров отсудил 130 млн рублей у бизнес-партнера.