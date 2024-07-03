Роскомнадзор заблокировал знаменитый зарубежный фильм из-за ЛГБТ-контента*

Роскомнадзор (РКН) заблокировал ссылку на испанскую киноленту «Три метра над уровнем неба» из-за обнаруженных в нем признаков «ЛГБТ-контента»* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сюжет фильма режиссера Фернандо Гонсалеса строится вокруг отношений байкера и прилежной студентки. Из-за разницы происхождения молодые люди не могут быть вместе, однако они все равно дают своей любви шанс. В съемках картины поучаствовали Марио Касас и Мария Вальверде.

Помимо этого, Роскомнадзор обнаружил признаки «ЛГБТ-контента»* в сериале «Как избежать наказания за убийство» c Виолой Дэвис в главной роли, одну ссылку на него также заблокировали.

Ранее мы писали, что Минюст РФ внес в список иноагентов солиста «Тараканов» и ведущую Фариду Курбангалееву** (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

*(«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)