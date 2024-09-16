Знакомы не были: Прилепин видел пытавшегося убить его мужчину во время прогулки с собакой

В суде проходят слушания по делу о покушении на российского писателя Захара Прилепина. Так, из материалов производства стало известно, что автор до взрыва видел мужчину, который пытался его убить.

Это сказано в показаниях писателя, зачитанных прокурором в суде, передает ТАСС. Так, по словам Прилепина, он не знаком с Александром Пермяковым — обвиняемым в покушении. Мужчина прибыл в Россию из Украины.

Незадолго до того, как привести преступный план в действие и взорвать машину с автором, он увидел его на улице. Прилепин тогда гулял с собакой. Никто значение этой встрече не предал.

По данным следствия, Пермяков выполнял задание СБУ. Он долго следил за Прилепиным, а также изучал маршруты его передвижения. После он заложил в машину Захара бомбу, которая сдетонировала.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян поблагодарила СК за дорасследование дела о покушении на нее. За подготовкой преступления стояла СБУ.