Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, обвинила ее в подделке документов

Журналистка Наташа Рей, которая назвала первую леди Франции Брижит Макрон мужчиной, обвинила ее в подделке документов. Сотрудница прессы собирается подавать иск. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По информации источника, Наташа уверена, что Бриджит использовала поддельные документы, поэтому она готовит жалобу на мошенническую деятельность.

«После этого, очевидно, они захотят отыграться, и я должна защищаться»‎, - заявила журналистка.

Напомним, что, по словам Наташи, у нее есть доказательства того, что жена Макрона была мужчиной. Согласно ее теории Бриджит на самом деле является Жан-Мишелем Тронье – а это ее брат. Сейчас Рей просит предоставить ей политическое убежище в России. Она обратилась к депутату Госдумы Петру Толстому. Журналистка утверждает, что столкнулась с юридическим преследованием из-за своего расследования по поводу личности первой леди Франции.

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