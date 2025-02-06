Основатель Telegram Павел Дуров «застрял» во Франции: подробности

Основатель Telegram Павел Дуров не может покинуть Францию. Дело в том, что его дело будет передано в суд минимум через год. А до этого времени он должен находиться в стране. Об этом сообщает журнал Wired.

Иностранное СМИ со ссылкой на прокуратуру отмечает — путешествовать Дуров не сможет еще долго, поэтому ему придется привыкать к жизни во Франции. По данным источника, дело против бизнесмена началось из-за того, что он отказывался раскрыть личность подозреваемого в изнасиловании и педофилии из-за политики своего мессенджера. А уже позже расследование охватило широкий круг преступлений.

После задержания Павла мессенджер стал активнее работать с правоохранителями разных стран.

«Офицер французской жандармерии отметил, что предоставленные метаданные помогают в различных расследованиях», - заявил источник.

Отметим, что во Франции Дуров живет со своей возлюбленной Юлией Власовой. Бизнесмен признавался, что девушка была беременна от него, но из-за стресса потеряла ребенка.

Ранее появилась информация, что Павел Дуров сможет стать отцом еще 2000 детей.