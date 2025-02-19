Живет в куче мусора: в квартире брата экс-адвоката Марка Фейгина* провели обыски

У брата бывшего адвоката Марка Фейгина*(признан иноагентом на территории РФ) Ростислава нашли кучи мусора в квартире и тараканов. В квартиру пришли с обысками по делу экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева** (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

Кадры из жилища Ростислава приводит «Царьград».

Мужчина проживает в Новомичуринске Рязанской области. Судя по кадрам, в квартире давно не было ремонта: обои ободраны, стены в трещинах, повсюду разбросаны вещи.

Жилье Ростислава утопает в мусоре, все свалено в кучу, в квартире антисанитария. На одной из фотографий видно таракана.

Сам бывший адвокат находится не в России. Летом 2024 года его приговорили к 11 годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии.

Ранее сообщалось об антисанитарии в доме 22-летней матери троих детей в Омске. Несовершеннолетних изъяли из-за грязи и пустого холодильника.