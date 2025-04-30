«Жива и невредима»: сын объявленной в розыск кинокритика Екатерины Барабаш* прокомментировал ее исчезновение

Кинокритик Екатерины Барабаш* (признана иностранным агентом на территории РФ) не явилась в суд по делу о военных фейках. После этого женщину объявили в розыск. Ее сын Юрий прокомментировал исчезновение матери, передает Фонтанка.

Молодой человек не стал говорить, где именно находится Барбаш*. Он лишь написал, что с его матерью все хорошо. Также Юрий пообещал, что она в скором времени сама выйдет на связь.

«Екатерина Барабаш* жива и невредима. Она сердечно благодарит всех за поддержку и передает всем свои наилучшие пожелания... Самое главное, что теперь все опасности позади», — заявил сын кинокритика.

Суд в Москве отправил Барбаш* под домашний арест на два месяца. По версии следствия, она могла публиковать в социальных сетях фейковые сведения о действиях российской армии.

Ранее сообщалось об исчезновении звезды сериала «Татьянин день» Артема Артемьева. Он пропал после попытки отравления.