Звезда сериала «Татьянин день» Артем Артемьев исчез после попытки отравления

Звезда сериала «Татьянин день» Артем Артемьев таинственно исчез. Ранее он заявлял, что его отравили.

Как пишет Газета.Ru, Артемьев уже какое-то время не выходит на связь — дозвониться до него не получается, и никто не знает, где он. При этом журналистам удалось выяснить, что он регулярно сдает анализы крови на биохимию и паразитов, а также имеет долги — 200 тысяч рублей перед Химкинским районным отделом судебных приставов и 177 тысяч рублей перед ОСП Великого Новгорода № 1.

В 2021 году Артемьев потряс поклонников рассказом о том, что его пытались отравить — именно из-за этого он якобы стал жить затворником.

«Меня отравили. Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов… Умирал, но это прошло. Мне уже лучше, ищем противоядие», — говорил он.

В 2021 году у Артемьева родился сын.

Ранее мы писали о том, что канадская актриса Дейл Хэддон из «Киборга» умерла от отравления угарным газом.