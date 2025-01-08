Жителям КНДР запретили разводиться и есть ход-доги

Гражданам Северной Кореи официально запретили употреблять в пищу хот-доги и расторгать браки. Об этом 8 января сообщила газета The Daily Mail.

По данным издания, хлебобулочные изделия со вставленной между них сосиской впали в немилость у руководства КНДР из-за своего западного происхождения. Отныне любой житель Северной Кореи, уличенный в продаже или приготовлении хот-догов, рискует отправиться в трудовой лагерь. Более того — заведения общепита КНДР прекратили приготовление будэ-чжигэ, блюда из фасоли, кимчи и колбасы, которое пришло в страну из Южной Кореи.

Еще одним противоправным деянием был объявлен развод. Как пишет The Daily Mail, верховный лидер КНДР Ким Чен Ын полагает, что расторжение брака — поступок антисоциалистический. Следовательно, бывшие супруги должны будут отбывать шестимесячный срок наказания в тех же трудовых лагерях.

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