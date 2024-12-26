Государственным СМИ Египта запретили приглашать тарологов и астрологов

Государственным СМИ Египта официально запретили приглашать в качестве экспертов астрологов и гадалок. Об этом 26 декабря сообщила Газета.Ru со ссылкой на национальную организацию телерадиовещания страны.

«Глава национальной организации Ахмед аль-Муслимани издал директиву для всех каналов, радиостанций и сайтов организации о запрете принимать астрологов и гадалок», — сказано в сообщении.

Как утверждается, аль-Муслимани напомнил о необходимости СМИ придерживаться строгих методов прогнозирования и призвал за консультацией обращаться к академикам и представителям интеллектуальной среды. Глава организации подчеркнул, что задача всех средств массовой информации заключается в прославлении науки и борьбе с невежеством, а не в его пестовании.

Кампания против экстрасенсов не так давно началась и в России — запретить оказание гадальных и астрологических услуг за деньги предложил депутат Государственной думы Андрей Свинцов. Это не единственная его интересная инициатива — народный избранник также говорил о необходимости запретить россиянам дарить друг другу алкоголь.