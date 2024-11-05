Жительница Челябинской области ушла на СВО ради помощи сыну
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Жительница города Карталы в Челябинской области ушла на СВО ради помощи сыну. Она подписала контракт добровольца как медик.
Подробности сообщает издание «Карталинская новь» во «ВКонтакте».
Девушка работала мастером по перманентному макияжу. У нее двое детей: младшему сыну шесть лет, дочери девять.
Говоря о причинах отъезда на СВО, она сообщила, что мальчик перенес коронавирус и получил осложнения, пострадала нервная система. Сыну требуется реабилитация, но во всех учреждениях большие очереди и нужно ждать.
«Когда узнала, если родитель является участником СВО, то реабилитация и лечение для ребёнка будут без очереди и бесплатно, ни минуты не сомневалась. Это стало решающей причиной, если совсем честно», - рассказала женщина.
Для получения льгот и реабилитации ей нужно добиться статуса «ветеран боевых действий», но его предстоит заслужить.
Пока женщина находится на СВО, за детьми ухаживает их отец.
Ранее сообщалось, что боец СВО подарил почку 28-летнему сыну. Ему провели трансплантацию органа – до этого молодой человек находился на диализе.