Жил не в служебной квартире: священника петербургской церкви решили депортировать из России

В Санкт-Петербурге задержали пастора церкви святых Петра и Павла Михаэля Шварцкопфа. Его депортируют из России.

Как сообщили в группе церкви в социальной сети «ВКонтакте», 62-летнего пастора задержали 24 сентября. Причину случившегося в церкви не назвали.

«Фонтанка» узнала, что поводом для задержания Шварцкопфа послужило его непроживание в служебной квартире. Полиция выяснила – пастор был зарегистрирован фиктивно.

Его депортируют из России как нежелательное лицо – в настоящее время готовятся соответствующие документы.

Шфарцкопф стал пастором в 2013 году. Является уроженцем ГДР. Он женат на гражданке РФ, имеет вид на жительство здесь.

Ранее сообщалось о депортации в Латвию рэпера Платины. Он был задержан на концерте в Томске.