До выдворения певец будет содержаться в спецприемнике: рэпера Платину депортируют из России

Суд постановил, что рэпер Платина, задержанный во время концерта в Томске, будет депортирован из страны. Ожидать выдворения в Латвию он будет в спецприемнике, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Во время заседания артист попросил не назначать ему административный арест, объяснив просьбу аллергией на пыльцу. Также молодой человек заявил, что у него есть деньги на гостиничный номер до высылки из РФ.

Тем не менее суд принял решение, что рэпер будет дожидаться депортации в отделении полиции. Кроме выдворения из страны, Платину оштрафовали на 4 тысяч рублей за незаконную трудовую деятельность.

Концерт латышского рэпера в Томске прервали сотрудники СОБРа. Они увели артиста из зала прямо в разгар выступления.